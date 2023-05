Laatste Digital Event van Monster Hunter Rise: Sunbreak vindt plaats op 7 juni

Kijk jij 7 juni om 16:00 uur mee naar het laatste evenement?

Het is nog niet heel lang geleden dat het vorige Digital Event van Monster Hunter Rise: Sunbreak is geweest, maar het laatste evenement van het spel zit alweer op ons te wachten. Zojuist heeft ontwikkelaar en uitgever Capcom namelijk aangekondigd dat het laatste Digital Event volgende week al wordt uitgezonden. Op 7 juni om 16:00 uur kunnen we namelijk genieten over wat de laatste update met zich meebrengt. Daarbij is ook al bekendgemaakt dat er onder andere een interview met de ontwikkelaars zal plaatsvinden.

Ben je benieuwd geworden? Bekijk dan onderstaande teaser!