Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons verschijnt 27 juli

Vecht erop los in de nieuwe Double Dragon Gaiden!

Een nieuw deel in de Double Dragon Gaiden-serie werd begin deze maand aangekondigd. Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons kreeg op dat moment nog geen releasedatum met zich mee. Daar hebben ontwikkelaar Secret Base en uitgever Modus Games verandering in gebracht. Er is namelijk op YouTube een nieuwe trailer uitgebracht waarin de releasedatum onthuld wordt. De game staat gepland voor 27 juli 2023. Vanaf die datum zullen Switch-bezitters met deze titel aan de slag kunnen.

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons borduurt voort op de personages en omgevingen uit de eerdere delen, maar gaat vooral in op de broers toen ze nog jong waren. Vechten doe je altijd samen, waarbij je moeiteloos moet kunnen wisselen tussen Billy en Jimmy als je alleen speelt. Het zal ook mogelijk zijn om de game samen met een vriend te spelen. Naast de twee hoofdrolspelers zijn er nog 11 anderen personages om uit te kiezen. Die moeten wel eerst worden vrijgespeeld.

Heb jij eerder een Double Dragon Gaiden-game gespeeld? Kijk jij uit naar dit deel? Laat het ons weten in de reacties!