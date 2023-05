Splatoon 3 krijgt update 4.0.0

Bereid je voor op het aankomende Hitteseizoen met update 4.0.0!

Het Bloeiseizoen duurt nog slechts twee dagen in Splatoon 3 en dan start alweer het nieuwe seizoen. Eerder werd al aangekondigd dat het Hitteseizoen op 1 juni zou beginnen. Dat gaat gepaard met vele veranderen. Zo komen er nieuwe wapens, uitrusting, levels en meer. Natuurlijk betekent een nieuw seizoen ook een grote update. Update 4.0.0 zal zeer binnenkort te downloaden zijn en alle nieuwigheden toevoegen aan de game. Wel zullen spelers tot 1 juni moeten wachten tot ze met de nieuwe dingen aan de slag kunnen.

Wanneer je tot de twee beste spelers van je team behoort, dan zal je een toffe move doen. In het onderstaande Twitter-bericht van Nintendo Nederland kan je zien hoe het er precies uitziet.

🤜✨🤛



Dit is in #Splatoon3 dé move in het Hitteseizoen 2023! Daarmee feliciteren de topvechters van een team elkaar met de overwinning! pic.twitter.com/Lxbkn4egGv — Nintendo Nederland (@NintendoNL) May 30, 2023

In de patch-notes van update 4.0.0 komen verscheidene dingen naar voren naast de voorspelbare dingen. In totaal komen er 11 nieuwe wapens beschikbaar in de winkel. Ook is er meer informatie over de nieuwe spelstand Eventgevecht. Deze zal slechts op bepaalde tijden te spelen zijn en je kan het solo of met vrienden spelen. De volledige patch-notes kan je hier lezen. Een volgende update wordt halverwege dit seizoen verwacht. Dat zal in het teken van kleine aanpassingen van wapens staan.

Rockagilly Blues gaat hét nummer worden voor het Hitteseizoen. Hieronder kan je het nummer van Yoko & the Gold Bazookas beluisteren.

🎶 Yoko & the Gold Bazookas schudden de boel in #Splatoon3 flink op in het Hitteseizoen 2023 met hun nieuwe vechtsong Rockagilly Blues! pic.twitter.com/s5Swen2kGX — Nintendo Nederland (@NintendoNL) May 29, 2023

Kijk jij al uit naar het nieuwe seizoen? Ben jij van plan de catalogus te voltooien? Laat het ons weten in de reacties!