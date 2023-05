Las Vegas vernoemt straten nieuwe wijk naar Pokémon

Voor je adres een Pokémon gebruiken? In Las Vegas kan dat binnenkort.

Wanneer je een stad hebt als groot als Las Vegas is het op een gegeven moment lastig om namen voor straten te bedenken. Volgens een construction manager, Andrea Miller, moet je voor iedere straat die je wilt maken minimaal het dubbele aantal namen insturen om er zeker van te zijn dat er één wordt goedgekeurd.

Gelukkig hoef je je niet aan historische of echte locaties en mensen te houden. Zo werd tenminste gesuggereerd door de kinderen van Andrea. Deze kinderen zijn namelijk enorm fan van Pokémon en stelde straten voor met de namen van verschillende Pokémon uit generatie 1. Iets wat blijkbaar door alle keuringen heen gekomen is aangezien ik heb de locatie even opgezocht in Google Maps en er staan inderdaad al drie Pokémon namen geregistreerd. Het gaat hier om Snorlax Lane, Squirtle Lane en Jigglypuff Place.

Met Streetview waren er een paar wegen te zien van het gebied. Hoewel er nog flink gebouwd wordt staan er wel al een paar straatnaam borden waaronder één van Snorlax Lane. Heel eerlijk, best wel gaaf toch om op een Pokémon straat te wonen?