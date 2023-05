Grote Pokémon Home update eindelijk beschikbaar

Eindelijk overzetten mogelijk met Scarlet en Violet. Met tijdelijke Mystery Gifts!

Het is even een tijd wachten geweest. Eerst was er een update voor Pokémon Scarlet en Violet, en vorige week was de update voor Pokémon Home al gepland. Maar nu is er toch eindelijk de update die de nieuwe Pokémon Scarlet & Violet compatibel maakt met de app.

Nu is het dan eindelijk zover. Pokémon Home update 3.0.0 is uit en je kunt nu je ‘mons uitwisselen tussen de games en de app. Daarnaast kun je nu dus ook Pokémon van andere games naar Scarlet en Violet overzetten. Niet allemaal helaas, maar dat mag de pret niet drukken. Welk Tera Type deze overgebrachte Pokémon krijgen is gebaseerd op hun originele type.

Naast deze features is het een goed idee om er ook zo snel mogelijk gebruik van te maken. Als je een Pokémon van Scarlet of Violet naar Pokémon Home overzet krijg je namelijk een Sprigatito, Fuecoco en Quaxly met hun Hidden Abilities als Mystery Gif in de mobiele versie van de app. Ga jij er meteen gebruik van maken? Laat het hieronder weten.