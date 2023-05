Gameplay voor visual novel Ghostpia Season One

Hoe ziet deze 'game' er eigenlijk uit?

Ghostpia, van PQube en Room6 is net een week uit. In deze Season One volg je Sayako en Yoru in een door sneeuw geisoleerd dorp. Onsterfelijke ‘geesten’ leven hier in een utopie, maar is dat ook echt zo?

Ghostpia Season One is een spel dat niet speelt zoals een spel. Het is een verhaal dat je beleeft en heeft daarmee een unieke niche te pakken. Bij zo’n keuze is het natuurlijk wel altijd kijken of het spel dan ook het waard is om te halen. Is het dan niet gewoon een filmpje dat je bekijkt, of is er toch meer?

Om je daarbij te helpen hebben we nu een video van Nindie Spotlight die de eerste 16 minuten van de game laat zien. De visuele stijl, het verhaal en vooral ook hoe het verhaal wordt verteld kun je hier goed zien. Heb jij het spel al gehaald? Help anderen en deel je mening over de game.