Tears of the Kingdom snelst verkopende Nintendo-game aller tijden

Een nieuw record!

Fans hebben er lang op moeten wachten, maar inmiddels ligt The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom een aantal weken in de winkel. De game werd niet alleen goed ontvangen door de media, ook op het gebied van verkoopcijfers scoort The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom enorm goed. Sterker nog, de game blijkt inmiddels het record te hebben behaald van best verkochte Nintendo-game aller tijden! Dit mooie nieuws heeft Guinness World Records laten weten. Het betekent ook dat The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nu al meer dan 12,04 miljoen exemplaren heeft weten te verkopen. Dit was immers het record van Super Smash Bros. Ultimate.

Ben jij inmiddels ook druk in de weer met The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom? Dit weekend hebben wij een handige (complete) lijst geplaatst om je Tears of the Kingdom armour te upgraden! Wil je dus een handig lijstje voor benodigdheden voor outfit upgrades? Zoek niet verder!