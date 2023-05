Pokémon TCG onthult Obsidian Flames als volgende set

De nieuwe set met onder andere Tera Charizard Ex (Dark type) verschijnt in augustus.

Paldea Evolved, de tweede set van Pokémon TCG Scarlet & Violet, komt pas volgende week uit (met afgelopen en komend weekend pre-releases). Maar dat weerhoudt The Pokémon Company er niet van om weer een nieuwe set te onthullen. Deze set zal de eerste Westerse set worden met Tera Pokémon ex met speciale types. Zo zit er een Tyranitar ex bij met het type Lightning en een Charizard van het type Darkness.

De nieuwe uitbreiding die op 11 augustus zal verschijnen bevat meer dan 190 kaarten waarvan 15 Pokémon ex en 6 Tera Pokémon ex. Verder zitten er nog 12 Illustration Rare, 6 Special Illustration Rare en 12 geëtste full-art kaarten in de set. Tot slot zijn er nog 3 geëtste Hyper Rare Gold-kaarten in de set.

De nieuwe set heeft kaarten in verschillende bundels. Zo verschijnen natuurlijk de losse blisters met daarop vier verschillende Pokémon. Deze zijn in de afbeelding boven dit artikel te zien. Verder komen er weer drie blister sets en blister sets met een extra kaart en munt. Natuurlijk kan een Elite Trainer Box niet uitblijven en die heeft dit keer een design met Charmander er op. De speciale bonus kaart is dan ook een full-art Charmander.

Spelers van Pokémon TCG Live kunnen de nieuwe set al digitaal spelen vanaf 10 augustus. Bezitters van de Battle Pass krijgen dan tijdens het inloggen een speciaal deck met Tera Charizard ex. Spelers die genoeg kristallen hebben verzameld kunnen een Toedscruel ex-deck in de winkel kopen vanaf die dag.