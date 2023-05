Nintendo geeft statement betreffende Dolphin emulator

Gisteren konden we laten weten dat de populaire Gamecube en Wii emulator, Dolphin, niet op Steam zal verschijnen. Althans, niet in de voorziene toekomst. Dit vanwege een DMCA takedown door Nintendo. Hoewel het niet gebruikelijk is dat bedrijven achter emulatoren aangaan, aangezien emuleren zelf niet illegaal is, heeft Steam voorlopig het verzoek ingewilligd. Waarschijnlijk gebeurt dit nu omdat Dolphin speciale sleutels gebruikt om software te ontgrendelen.

Tegen Kotaku heeft Nintendo een verklaring afgelegd die deze theorie lijkt te ondersteunen. Ze noemen namelijk specifiek het omzeilen van de beschermingsmethodes van Nintendo hun games en het runnen van illegale kopieën.

“Nintendo is committed to protecting the hard work and creativity of video game engineers and developers. This emulator illegally circumvents Nintendo’s protection measures and runs illegal copies of games. Using illegal emulators or illegal copies of games harms development and ultimately stifles innovation. Nintendo respects the intellectual property rights of other companies, and in turn expects others to do the same.”

Nintendo