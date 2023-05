[DN’s Five] Easter Eggs in de Super Mario film

Bevat spoilers, maar voor degene die de film hebben gezien; een aanrader!

Als je niet, net als ik, zes keer naar The Super Mario Bros. Movie bent geweest, is er waarschijnlijk veel langs je heen gegaan. Daarom volgt hier een top 5 van scenes met Easter Eggs. Let op, uiteraard komen hier spoilers voorbij. Mocht je de film nog niet gezien hebben, dan is het slim om de filmpjes niet te bekijken.

5: Gewoon even in blazen

In de Super Mario film zitten heel veel leuke verwijzingen. Dit voorbeeld viel mij meteen op. Zodra Mario het Paddenstoelenrijk binnenkomt, breekt het feest van herkenning los. De Toads die munten verzamelen is al grappig van zichzelf, maar een stukje verder in deze scene zien we een kraampje waar van alles verkocht wordt. De koper krijgt bij het aanschaffen als tip mee om ‘erin te blazen’. Dit is natuurlijk iets wat NES, SNES en Nintendo 64-games maar al te vaak hebben gedaan, toch?

4: Crazy Cap winkel

In dezelfde scene hierboven is eigenlijk zoveel te zien. Een leuke referentie naar Super Mario Odyssey bijvoorbeeld. Als je goed kijkt zie je rond 17 seconden een Crazy Cap winkel. Deze winkels komen uit de wereld van Super Mario Odyssey, waar je allerlei soorten kleding kan kopen. In de game zijn ze te vinden in vrijwel alle werelden, zoals je hieronder kunt zien.

3: Echte Mario in de film

Chris Pratt doet erg zijn best om Mario te spelen in The Super Mario Bros. Movie, maar er gaat toch niets boven de ‘OG’ Mario. Gelukkig speelt Charles Martinet, de originele stem van Mario, toch een rol in de film. Ik hoop dat jullie het ook gehoord hebben, maar zo niet:

2: Super Mario Brothers rap

We’re the Mario brothers! Een geweldig stukje nostalgie voor mensen uit de jaren 80 en 90 of als je gewoon een grote Nintendo fan bent en veel op YouTube te vinden bent. Een hilarische start voor veel mensen die in de bioscoop zaten (toen ik er was in ieder geval). Er werd hardop gelachen.

1: Zoveel geluidjes

Er komen ongelooflijk veel herkenbare geluiden voor in de film. Ik was als ‘muzikale gamer’ de hele tijd bezig om te bedenken uit welke game(s) de geluiden kwamen. Vandaar dat ik ook meerdere keren naar de bioscoop geweest ben. Gelukkig is hier een handig overzicht, geniet ervan!

Oh, en als kers op de taart is hier het meest bekende deuntje uit de Super Mario-games, gezongen door de cast en Jimmy Fallon. Misschien hebben jullie die gemist.

Welke verwijzing vonden jullie het leukst in de Super Mario film? Er zijn er zoveel. Ik heb bewust gekozen voor de wat minder overduidelijke voorbeelden.