Rune Factory 6 en spin-off Project Dragon aangekondigd

Bezoek voor het eerst de "oosterse landen" in Project Dragon!

Tijdens de Marvelous Games Showcase is er een gloednieuwe Rune Factory spin-off uit de doeken gedaan genaamd Project Dragon. Deze spin-off speelt zich volgens één van de ontwikkelaars af op “de oosterse landen en krijgt een Japanse uitstraling”. Bekijk onderaan dit artikel gameplaybeelden van deze spin-off op 20:57.

Project Dragon regisseur Maekawa Shiro had het volgende over de game te zeggen:

“Spelers hebben deze landen nooit kunnen bezoeken, aangezien de spellen slechts vaag vermeldden dat zo’n plek bestaat. Tot nu! Spelers kunnen eindelijk deze oostelijke natie verkennen!” “In Project Dragon ontvouwt het avontuur zich in een geheel nieuwe setting met personages en landschappen die zijn ontworpen in Japanse stijl… We gaan een ervaring brengen die uniek is van de hoofdserie, terwijl we voortborduren op bekende elementen, zoals het dagelijks leven, avontuur en romantische bezigheden… Draken gaan een belangrijk rol spelen in het verhaal”.

Buiten deze spin-off heeft de ontwikkelaar ook details gedeeld over Rune Factory 6. Zo weten we nu dat dit 6de hoofddeel zich zal afspelen op het westerse continent Adonea. Verder is er ook een logo van de game gedeeld die je hieronder kunt bekijken. Op verdere details en een releasedatum zullen we nog even moeten wachten.

Kun jij nu al niet wachten op deze nieuwe Rune Factory games? Laat het weten in de reacties!