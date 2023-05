Benieuwd hoe de muziek uit Splatoon 3 wordt opgenomen?

Muziek uit Splatoon 3. Neem een kijkje in de studio!

Nintendo geeft ons een kijkje achter de schermen. Splatoon 3 is al even uit, maar misschien ben jij wel benieuwd hoe het eraan toegaat in de opnamestudio!

Veel effecten

In de game met de heftige inktvisgevechten is de muziek op z’n minst bijzonder te noemen. De stijl is erg origineel, maar het is wel iets waar je van moet houden. Er wordt veel gebruik gemaakt van speciale effecten, bijvoorbeeld over de stem heen. Dat is goed te horen in het nummer ‘Wave Goodbye’. In de eerste video zien we hoe de zangeressen aan de slag gaan met het nummer.

In de tweede video zien we een cellist die helemaal los mag gaan op de ‘Salmon Run Medley’. Hoe gaaf is dat! In het verleden deelde Nintendo ook wel eens iets over de muziek van Mario Kart 8. Als je van dit soort filmpjes houdt, dan is dat zeker een aanrader.

Wat vind jij van de muziek uit Splatoon 3?