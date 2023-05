Marvelous games heeft twee Nieuwe Story of Seasons games aangekondigd

Een multiplayer game en een traditionele game

Tijdens de Marvelous Games showcase zijn er twee nieuwe games in de Story of Season franchise onthuld. De eerste betreft het volgende deel in de traditionele franchise. In deze game kunnen fans weer voor dieren zorgen, gewassen verbouwen en zoeken naar hun levenspartner. De ontwikkelaar voor dit nieuwe deel heeft aangegeven extra aandacht te besteden aan de visuele presentatie van de game.

Naast dit nieuwe hoofddeel komt er ook nog een aparte multiplayer spin-off die zich focust op het spelen met vrienden. Volgens Story of Seasons manager: Nakano zul je deze nieuwe game “met iedereen kunnen spelen”. Hij noemde het gedurende de presentatie dan ook een “gewaagde nieuwe richting voor de serie”. Voor deze game is echter alleen wat concept art gedeeld dat je hieronder kunt bekijken:

Hoewel de games zelf zijn aangekondigd is het nog niet bekend op welke platformen ze zullen verschijnen. Het zou mogelijk kunnen, dat beide games uiteindelijk niet op de Switch verschijnen. Hier gaan we echter niet vanuit, gezien de lange geschiedenis van Nintendo met de Story of Seasons franchise. Bekijk al het nieuws rondom deze Story of Season aankondigingen rond 14:43 in de video hieronder: