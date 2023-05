Dolphin Emulator wordt door Nintendo geweerd van Steam

De bekende Gamecube en Wii emulator mag van Nintendo niet op Steam verschijnen.

Emulatoren zijn een doorn in het oog van veel bedrijven. Ze openen namelijk vaak de deur naar het spelen van illegaal gedownloade spellen. Echter, het emuleren van spellen is in principe niet illegaal. Het downloaden van de spellen wel. Hierdoor zijn emulatoren meestal veilig van Cease & Desist orders.

Eén van de bekendste emulatoren is misschien wel Dolphin, een emulator voor Wii en GameCube spellen. De emulator wilde graag het programma naar Steam brengen, waarschijnlijk vanwege de Steamdeck, maar Nintendo steekt daar een stokje voor. Dit volgens een bericht op hun site. Nintendo gebruikt de DMCA (Digital Millenium Copyright Act) om de livegang te stoppen. Dit zorgt voor een onbekend uitstel van de release.

De emulator bestaat echter al jaren, maar wat mogelijk een groot probleem is voor Nintendo is het gebruik van de Wii Common Key, een cryptografische sleutel die Wii spellen te decrypten. Dat dit de reden is, wordt ondersteund door een gedeelte uit de takedown van Nintendo.

“The Dolphin emulator operates by incorporating these cryptographic keys without Nintendo’s authorisation and decrypting the ROMs at or immediately before runtime”. Nintendo DMCA Takedown

Deze keys zijn niet nodig voor het spelen van homebrew en het feit dat ze in de code van Dolphin zitten opent de deur voor Nintendo om ze neer te halen. Het laat namelijk zien dat de software verwacht te worden gebruikt voor het spelen van ROM-spellen.