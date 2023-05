Deze 36 nummer zitten in Samba de Amigo: Party Central

Pompeii van Bastille en Good Feeling van Flo Rida zitten onder andere in het spel!

Eind april maakte SEGA de eerste 20 nummers uit Samba de Amigo: Party Central bekend. Echter heeft het spel, exclusief DLC, in totaal maar liefst 40 liedjes en dus waren er nog 20 tracks onbekend. Gelukkig staan er op de officiële website van Samba de Amigo: Party Central inmiddels 33 nummers, wat er dus alweer 13 meer zijn dan de vorige keer. Echter staan de cover van Macarena en La Bambo en de klassieke versie van Fugue niet op de site. Dat betekent dus dat we in totaal al 36 van de 40 liedjes uit het spel kennen.

Afgelopen donderdag werd trouwens de releasedatum van het partyspel bekendgemaakt en door de Nintendo eShop waren ook meteen de prijs en bestandsgrootte bekend. Daarbij werd het ook duidelijk dat de game Digital Deluxe Edition gaat krijgen. Heb je dit nieuws gemist? Klik dan hier om naar het artikel van 23 mei te gaan om daar alles over de game te lezen!

Ben je benieuwd geworden naar alle nummers die tot dusver bekend zijn? Bekijk dan onderstaande lijst!