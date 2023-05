Complete item lijst om je Tears of the Kingdom armour te upgraden

Wil jij een handig lijstje voor benodigdheden voor outfit upgrades? Zoek niet verder!

Tears of the Kingdom heeft flink wat outfits verstopt in de wereld. Zowel compleet nieuwe als oude bekenden zijn verstopt in Hyrule, The Depths en op de Sky Islands. Bij de vier Great Fairies die je in Hyrule kunt vinden is het mogelijk om bijna ieder outfit stuk te upgraden.

Zelf wilde ik graag weten wat ik allemaal nodig zou hebben om echt alles te upgraden en niet per se per outfit. Daarom ben ik op onderzoek uitgegaan en heb ik de volledige lijst bij elkaar geraapt. Het is een flinke lijst van 169 materialen waaronder best wel wat zeldzame items en meer dan 78 duizend benodigde Rupees.

Acorns 30

Aerocuda Eyeball 42

Aerocuda Wing 63

Amber 665

Black Bokoblin Horn 15

Black Boss Bokoblin Horn 9

Black Hinox Horn 9

Black Horriblin Horn 15

Black Lizalfos Horn 15

Bladed Rhino Beetle 9

Blue Bokoblin Horn 15

Blue Boss Bokoblin Horn 9

Blue Horriblin Horn 15

Blue Lizalfos Horn 15

Blue Lizalfos Tail 15

Blue Moblin Horn 15

Blue Nightshade 24

Blue-Maned Lynel Mace Horn 9

Blue-Maned Lynel Saber Horn 9

Blue-White Frox Fang 15

Bokoblin Fang 9

Bokoblin Guts 45

Bokoblin horn 15

Boss Bokoblin Fang 9

Boss Bokoblin Fang 9

Boss Bokoblin Horn 9

Brightbloom Seed 90

Brightcap 15

Captain Construct I Horn 15

Captain Construct II Horn 15

Captain Construct III Horn 15

Chillfin Trout 30

Chillshroom 15

Cold Darner 15

Cool Saffina 9

Courser Bee Honey 15

Dark Clup 15

Dazzlefruit 60

Deep Firefly 39

Diamond 27

Dinraal’s Claw 3

Dinraal’s Horn 5

Dinraal’s Scale 3

Electric Darner 15

Electric Keese Wing 15

Electric Lizalfos Horn 33

Electric Lizalfos Tail 54

Electric Safflina 24

Energetic Rhino Beetle 9

Farosh’s Claw 6

Farosh’s Horn 8

Farosh’s Scale 6

Fire Fruit 9

Fire Keese Wing 45

Fire Like Stone 15

Fire-Breath Lizalfos Horn 45

Fire-Breath Lizalfos Tail 78

Fireproof Lizard 15

Flint 277

Frox Fang 9

Frox Fingernail 9

Frox Guts 18

Giant Brightbloom Seed 105

Gibdo Bone 50

Gibdo Guts 5

Gibdo Wing 24

Gleeok Flame Horn 15

Gleeok Frost Horn 15

Gleeok Guts 18

Gleeok Thunder Horn 15

Gleeok Wing 36

Glowing Cave Fish 15

Hearty Bass 9

Hearty Lizard 5

Hightail Lizard 21

Hinox Guts 33

Hinox Toenail 15

Hinox Tooth 15

Horriblin Guts 39

Horriblin Horn 15

Hot-Footed Frog 30

Hyrule Bass 15

Ice Fruit 9

Ice Keese Wing 39

Ice Like Stone 15 Ice-Breath Lizalfos Horn 30

Ice-Breath Lizalfos Tail 54

Keese Eyeball 30

Keese Wing 18

Large Zonai Charge 114

Large Zonaite 190

Light Dragon’s Horn 3

Light Dragon’s Scale 3

Light Dragon’s Talon 3

Lizalfos Horn 9

Lizalfos Tail 18

Lizalfos Talon 15

Luminous Stone 450

Lynel Guts 30

Lynel Hoof 15

Lynel Mace Horn 6

Lynel Saber Horn 6

Mighty Bananas 30

Mighty Thistle 9

Moblin Fang 15

Moblin Guts 15

Moblin Horn 9

Molduga Fin 5

Molduga Guts 23

Molduga Jaw 9

Naydra’s Horn 2

Naydra’s Scale 2

Obsidian Frox Fang 9

Octo Balloon 5

Octorok Eyeball 6

Octorok Tentacle 5

Opal 370

Puffshroom 9

Razorclaw Crab 9

Razorshroom 15

Red Chu Chu Jelly 24

Ruby 136

Rupees 78280

Rushroom 39

Sapphire 121

Shard of Dinraal’s Fang 3

Shard of Farosh’s Fang 6

Shard of Farosh’s Spike 35

Shard of Light Dragon’s Fang 3 S

Shock Fruit 9

Shock Like Stone 15

Silent Princess 72

Silent Shroom 24

Silver Bokoblin Horn 24

Silver Boss Bokoblin Horn 9

Silver Lizalfos Horn 9

Silver Lynel Mace Horn 9

Silver Lynel Saber Horn 9

Silver Moblin Horn 9

Sizzlefin Trout 30

Smotherwing Butterfly 9

Sneaky River Snail 15

Soldier Construct Horn 15

Soldier Construct II Horn 15

Soldier Construct III Horn 15

Soldier Construct IV Horn 15

Star Fragment 103

Stealthfin Trout 30

Sticky Frog 15

Sticky Lizard 24

Summerwing Butterfly 15

Sundelion 75

Sunset Firefly 15

Sunshroom 15

Swift Carrot 10

Swift Violet 90

Thunderwing Butterfly 9

Topaz 120

Voltfin Trout 30

Voltfruit 15

Warm Darner 15

Warm Safflina 9

White Chu Chu Jelly 24

White-Maned Lynel Mace Horn 9

White-Maned Lynel Saber Horn 9

Winterwing Butterfly 15

Yellow Chu Chu Jelly 33

Zapshroom 15

Zonaite 110

Mocht ik iets missen of verkeerd hebben geteld, laat het dan vooral weten in de comments, dan zal ik ernaar kijken en zo nodig updaten.