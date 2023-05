Nieuwe Dragon Quest Monsters-game onderweg naar de Nintendo Switch

Square Enix kondigt een nieuwe game voor de Switch aan.

Fans van de Dragon Quest Monsters-games met een Nintendo Switch kunnen zich klaarmaken voor een nieuwe titel. Square Enix heeft namelijk aangekondigd dat er een nieuwe Dragon Quest Monsters-game op in ontwikkeling is voor de Nintendo Switch. De aankondiging van deze nieuwe game was onderdeel van een speciale video voor de viering van het 25-jarig jubileum van de serie. Details over de nieuwe titel werden niet onthuld. Ook is nog niet bekend wanneer we de game mogen verwachten.

De Dragon Quest Monsters-titels zijn altijd al verweven geweest met Nintendo-platformen. Zo kwam het allereerste deel, Dragon Warrior Monsters, in Japan uit op de Game Boy Color in 1998, waarna de titel begin 2000 ook naar het Westen kwam. Daarna kwamen alle titels in de serie naar een Nintendo-handheld. De video over het 25-jarig jubileum van Dragon Quest Monsters kun je hieronder bekijken. Zodra er meer bekend is over de nieuwe Dragon Quest Monsters-game houden we je natuurlijk op de hoogte.