Infinity Strash: Dragon Quest the Adventure of Dai komt in september naar de Switch!

Herbeleef op 28 september de meest iconische momenten uit de gelijknamige anime!

Eerder vandaag kon je al lezen dat er een nieuwe Dragon Quest Monsters-game naar Nintendo’s hybride console komt. Dat is echter niet de enige game die waar fans van deze geliefde RPG reeks binnenkort van kunnen genieten. Square Enix heeft vandaag de releasedatum voor Infinity Strash: Dragon Quest The Advanture of Dai bekendgemaakt. De game verschijnt op 28 september op de Switch! Dit heeft de Japanse uitgever gedeeld in een nieuwe trailer die je hieronder kunt bekijken.

Infinity Strash: Dragon Quest the Adventure of Dia is een actie RPG gebaseerd op de gelijknamige anime en manga serie. In de game kruipen spelers in de huid van Dai en de discipelen van Avan, om de gebeurtenissen uit de serie na te spelen. Je zult het moeten opnemen tegen dark lord Hadler en zijn duistere leger. Je zult gebruikmaken van items om iconische scenes van de manga na te spelen. Hiernaast bevat de game ook nog een endless dungeon-modus, waarin je door 100 verschillende kerkers vol monsters en vallen heen vecht die iedere speelsessie veranderen.

Ben jij een echte Dragon Quest-fan en kun jij niet wachten om met deze game aan de slag te gaan? Laat het ons vooral weten in de reacties!