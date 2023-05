Front Mission 2: Remake uitgesteld naar 3de kwartaal 2023

Game-uitgever Square Enix en ontwikkelaar Forever Entertainment hebben vandaag bekendgemaakt dat de remake van Front Mission 2 is uitgesteld naar het derde kwartaal van 2023. Volgens de ontwikkelaar was de beslissing niet “lichtvaardig genomen”. Over het uitstel vertelden ze het volgende:

“Deze beslissing is niet lichtvaardig genomen, maar in samenwerking met het ontwikkelingsteam willen we ervoor zorgen dat we voldoende tijd hebben om zoveel mogelijk functionaliteiten toe te voegen, terwijl we doorgaan met de juiste implementatie en tests om aan de verwachtingen te voldoen van een moderne remake”.

“We begrijpen de verwachtingen rond: Front Mission 2: Remake en de opwinding die jullie tijdens de ontwikkeling hebben getoond. Je kunt er zeker van zijn dat we ons volledig inzetten voor het leveren van een gepolijste remake van jullie geliefde franchise.”

“Hoewel we momenteel geen specifieke herziene releasedatum geven, verzekeren we dat we onvermoeibaar werken om het project zo snel mogelijk af te ronden, met als doel om de game in het derde kwartaal van dit jaar uit te brengen.”