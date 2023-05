Na uitstel komt Pokémon Home-ondersteuning voor Scarlet & Violet toch uit

Is dit nu echt of blijkt het later weer een fout te zijn? Als het goed is nu echt op 30 mei.

Pokémon Home-ondersteuning voor Pokémon Scarlet en Violet is iets waar de fans als sinds de release van Scarlet & Violet op wachten. Vorige week leek het er eindelijk op dat we dat op 25 mei zouden krijgen. Helaas stortte die droom een dag later in, toen het bedrijf bekendmaakte dat het een fout was. Echter lijkt er nog geen einde te zijn aan de achtbaan aan emoties. Vandaag is er aangekondigd dat de ondersteuning vanaf 30 mei zou moeten komen. Dat maakte Serebii.net bekend via Twitter. Er vindt op 30 mei van 2.00 uur tot 8.00 uur onderhoud plaats aan Pokémon Home. Gelijktijdig zal ook de benodigde update 3.0 verschijnen. Mocht er niet weer een kink in de kabel komen, dan hebben spelers vanaf 30 mei eindelijk beloofde Home-ondersteuning voor Scarlet en Violet.

Wat er allemaal precies verandert met de nieuwe update kan je in onze vorige artikel hierover lezen. Ben jij blij dat de ondersteuning er nu echt écht aan lijkt te komen? Of ben je bang dat het weer een fout is? Laat het ons weten in de reacties!