DAEMON X MACHINA: Titanic Scion aangekondigd

En we krijgen tevens een eerste teaser voorgeschoteld!

Tijdens de Marvelous Game Showcase afgelopen nacht zijn fans onder andere verrast met de aankondiging van DAEMON X MACHINA: Titanic Scion. De game is een third-person shooter/actiespel waarvan het vorige deel, Daemon X Machina, in 2019 op de Nintendo Switch verscheen. Over het nieuw aangekondigde deel is nog niet veel bekend, ook niet naar welk(e) platform(en) de game zal komen. Wél heeft Marvelous ons een eerste trailer voorgeschoteld welke je hieronder kunt bekijken. Dit nieuwe deel wordt opnieuw ontwikkeld door First Studio en producer Kenichiro Tsukuda.

Kijk jij uit naar een nieuwe DAEMON X MACHINA-game? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!

De trailer is te bekijken in onderstaande showcase vanaf 28:12.