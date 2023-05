Komt de Metal Gear Solid: Master Collection naar de Switch?

Onduidelijkheid of Konami de Nintendo Switch bedoelt met ‘moderne consoles’.

Tijdens de PlayStation Showcase is gisteravond de langverwachte remake van Metal Gear Solid 3 aangekondigd voor de PlayStation 5 (en Xbox Series X|S). Aan het eind van de teaser kregen fans echter nog een aankondiging: de Metal Gear Solid Master Collection vol. 1. Dit zouden HD-versies moeten zijn van de originele 3 Metal Gear Solid-games voor ‘moderne consoles’. Maar wat bedoelt Konami hiermee?

In een statement van het ontwikkelteam liet Konami op Twitter weten dat ze trots zijn op de remake en de collectie. Maar waar het voor Metal Gear Solid Delta: Snake Eater duidelijk is naar welke platformen de game komt, tasten we bij de Master Collection in het duister:

Fans speculeren in de thread onder de aankondiging of de game ook naar de Nintendo Switch (en zelfs de pc) komt. De onduidelijkheid van Konami resulteert in veel speculatie in de comments onder de aankondiging:

Here's hoping for a Switch port — Zach Kaplan (@zachkaplan) May 25, 2023

“Modern platforms” apparently it’s too hard to specify — bern (@gamingfan37) May 24, 2023

Het feit dat er zelfs een microsite live is waar geen informatie over een platform bij staat, helpt de zaak ook niet. Voor nu ziet het ernaar uit dat we moeten wachten op meer info. De ports staan in ieder geval gepland voor een release in de herfst van dit jaar.

Zou jij deze games op de Switch willen? Laat het ons weten in de comments!