Grote namen komen vooralsnog wel naar Gamescom!

Nieuwe naam aangekondigd voor Gamescom!

Na Nintendo heeft nu een andere grote naam toegezegd voor Gamescom 2023. Benieuwd wie er aansluit?

Een vaste waarde voor de beurs

De nieuwe aankondiging mag misschien voor Gamescom-begrippen geen verrassing zijn, maar de afgelopen tijd rommelde het wel flink in de wereld van gamebeurzen. Daarom is het fijn om te horen dat Ubisoft van de partij zal zijn. Naast Nintendo zijn dit twee sterke namen die op zichzelf al een beurs kunnen dragen. Uiteraard verwachten we in de komende periode nog meer goed nieuws te horen. Het is in ieder geval een flinke opsteker voor de organisatoren van Gamescom, aangezien het recent nogal misging bij de E3.

Ubisoft brengt het nieuws trouwens op een gunstig moment, want op 12 juni komen zij met een eigen stream. Hier zullen waarschijnlijk veel nieuwe titels worden getoond. Denk aan Assassin’s Creed Mirage, de nieuwe Avatar-game (James Cameron) en het gerucht gaat dat Ubisoft aan een Star Wars-game werkt. Dus wie weet! Misschien weten we dan ook wat we kunnen verwachten op Gamescom.