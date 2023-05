Als piraat de wereld furr-overen…

Indie-ontwikkelaar The Gentlebros heeft Cat Quest: Pirates of the Purribean aangekondigd. De game is voor het eerst getoond in de PlayStation Showcase, maar is nu ook bevestigd voor de Nintendo Switch. Bekijk de trailer hier:

Cat Quest: Pirates of the Purribean is het derde deel in de populaire Cat Quest-serie. En zoals de naam al duidelijk maakt: dit keer ben je een piraat! Of een… purr-raat? De website staat in ieder geval vol met katwoordgrapjes.

Je gaat op avontuur ter land, maar ook ter zee. Dit is de eerste keer dat Cat Quest-spelers volledige controle krijgen over een piratenschip. Vind wapens voor het vernieuwde combat-systeem, ga op zoek naar verborgen schatten, en doe dit allemaal alleen of samen met iemand anders. De game ondersteunt namelijk solo-gameplay én locale co-op. De game staat gepland voor een release in 2024.

Heb jij de eerste 2 Cat Quest-games gespeeld? Laat ons weten wat je van het nieuwe piratenthema vindt in de comments onder dit bericht.