Nintendo plaatst interview online met de makers van Zelda: Tears of the Kingdom

Onder andere producent Eiji Aonuma en regisseur Hidemaro Fujibayashi vertellen hoe de game tot stand kwam.

Het zal je niet zijn ontgaan The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom onlangs is uitgekomen. Het is in ieder geval 10 miljoen mensen in de eerste 3 dagen niet ontgaan. Daarom heeft Nintendo een interview online gezet met de makers van het spel.

Aan het woord zijn producent Eiji Aonuma, regisseur Hidemaro Fujibayashi, technical director Takuhiro Dohta, art director Satoru Takizawa en sound director Hajime Wakai. Samen praten ze over hoe ze op het idee zijn gekomen om terug te gaan naar de wereld van Breath of the Wild:

Toen we de ontwikkeling van de vorige game hadden afgerond, vroegen we ons af of we het voor spelers mogelijk zouden kunnen maken om de wereld nog meer te verkennen nadat ze het einde van de game hadden bereikt. Eiji Aonuma

In het interview komen vele onderwerpen aan bod over hoe de makers op bepaalde ideeën zijn gekomen. Zo vertelt de regisseur waarom hij wilde dat spelers vanuit de hemel naar beneden konden springen:

Ja. Ik wilde dit al sinds The Legend of Zelda: Skyward Sword. Denk maar eens na over hoe leuk het zou zijn om vanuit de lucht direct naar beneden te duiken en in het water te landen. In deze titel is duiken niet alleen een leuke en spectaculaire manier om te reizen, maar is het ook een waardevolle manier om informatie te vergaren over het oppervlak, omdat je vanuit de lucht een mooi overzicht hebt. Hidemaro Fujibayashi

Het hele interview is vrij uitgebreid en bestaat daarom uit 5 delen. Het eerste deel heet “Wat wordt anders en wat blijft hetzelfde” en is hier te lezen, met linkjes naar de overige 4 delen.

Hoeveel tijd heb jij al in de game gestoken? Vertel ons trots hoeveel uren jij al bezig bent in Hyrule door een bericht te plaatsen in de comments!