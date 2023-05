Nintendo Japan stopt met reparaties Wii U

In het westen kon dat al langer niet meer.

Nintendo Japan heeft aangegeven te stoppen met het repareren van defecte Wii U-systeem. De verandering in service is opgepikt door Nintendo Life. Nintendo maakt hun voorraad reserveonderdelen nog op, maar is niet van plan nieuwe te produceren.

In Europa is het al langer niet mogelijk om via de service-website van Nintendo een Wii U aan te melden. Hier kunnen alleen nog Switch- en 3DS-systemen worden aangeboden ter reparatie. Het lijkt dan ook op het einde van een tijdperk die in 2012 begon.

De Nintendo Wii U is ÊÊn van de grootste missers uit Nintendo haar recente geschiedenis. Amper tien jaar na de introductie van een console het recht wegenemen om defecte units te repareren, is dan ook bijzonder. Ter vergelijking: de NES uit 1985 werd ondersteund tot 2007! De Wii was toen al uit.

Ondanks dat de Wii U niet het succes werd wat Nintendo hoopte, heeft de console op onze redactie een speciaal plekje in onze harten. Wat zijn jouw warmste herinneringen van de Wii U? Laat het ons weten in de comments.