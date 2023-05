Heet jij Zelda? Dan word je gezocht!

Nintendo nodigt alle Zelda’s in Nederland en België uit voor Heroes Dutch Comic Con.

Is jouw naam Zelda? Dan is zondag 25 juni jouw geluksdag! Nintendo nodigt alle Nederlanders en Belgen die Zelda heten, uit om de release van de gloednieuwe game ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ met hen te vieren tijdens Heroes Dutch Comic Con. Zelda’s kunnen zich nu aanmelden en krijgen gratis toegang tot het evenement, waar ze de nieuwe game kunnen spelen met hun naamgenoten.

Nintendo wil de release van de nieuwe game groots vieren met een uniek feestje tijdens de zomereditie van Heroes Dutch Comic Con. De enige voorwaarde? Dat je dezelfde voornaam hebt als Prinses Zelda. Beide organisaties roepen alle Zelda’s van Nederland en België op om zich te melden voor deze unieke bijeenkomst op zondag 25 juni. Zelda’s krijgen niet alleen gratis toegang tot het evenement voor zichzelf en een vriend(in), maar mogen ook de nieuwe game spelen bij de Nintendo stand op het evenement. Tot slot wordt er een groepsfoto gemaakt én krijgen zij een overvolle goodiebag als dank voor hun komst.

Op 12 mei jl. verscheen ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ voor de Nintendo Switch. Het is het langverwachte vervolg op het populaire ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’, In de eerste drie dagen sinds de release op 12 mei, zijn wereldwijd meer dan 10 miljoen exemplaren verkocht. Daarmee is het de snelst verkopende game in de The Legend of Zelda-serie. In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom kunnen spelers op avontuur door de uitgestrekte landschappen en mysterieuze eilanden van Hyrule om de waarheid achter een rampzalige gebeurtenis te achterhalen. Dit doen zij als avonturier Link, die prinses Zelda helpt bijstaat om Hyrule te kunnen beschermen.

Ben jij of ken jij iemand met de naam Zelda? Meld je dan nu aan om met een vriend(in) de zomereditie van Heroes Dutch Comic Con te bezoeken op zondag 25 juni in de Jaarbeurs Utrecht. Aanmelden kan door een email te sturen naar zelda@trianglepr.nl o.v.v. jouw naam en onderwerp Zelda aanmelding.