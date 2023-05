Haruka: Beyond the Star van studio Atelier Mimina aangekondigd

Van de makers van Giraffe and Annika een nieuwe sci-fi RPG

Oke, niet te hard van stapel lopen maar er is wel goed nieuws voor fans van Atelier Mimina. De studio ken je misschien al van games zoals Giraffe and Annika. Nu komt er een nieuwe sci-fi RPG van de studio aan die gepland staat voor ergens in 2025. Dus dat is nog eventjes afwachten.

Wel hebben we al meer dan genoeg informatie gekregen om hyped van te worden. De mensheid heeft alles ontdekt wat er te ontdekken valt en is hierdoor gestagneerd. In plaats van vooruitgang, begint de mensheid te vervallen. Als Yuuki echter Miiya ontmoet die net een crashlanding heeft gehad is dat het begin van een groot avontuur. Het duo gaat de ruimte in op zoek naar Yuuki’s vader die op zoek was te ontrafelen waarom de mensheid in verval is.

Het spel beloofd een avontuur waarin je overal naar toe kan gaan om te ontdekken en te onderzoeken. Haruka: Beyond the Star is ook in ‘episodes’ opgebouwd. Er zullen 10 afleveringen zijn die je in een TV anime format kunt beleven. Combat en verhaal zijn hierop ingespeeld. Elke aflevering eindigt met een unieke boss en geeft een preview voor de volgende aflevering. Een unieke manier van invulling. We zijn van verscheidene games wel chapters/stories gewend, maar om echt een anime TV format te gebruiken om je verhaal te vertellen is naar weten vrij uniek. Wat denk jij ervan? Eentje om in de gaten te houden? Hieronder de debut trailer om wat beeld bij de woorden te geven.