Ghostpia Season One ontvangt trailer vanwege release

Een visual novel zonder gameplay, maar met een steengoed verhaal!

Gisteren verscheen Ghostpia Season One voor de Nintendo Switch. Deze nieuwe titel van uitgever PQube en ontwikkelaar Room 6 is echter geen standaard spel. Het is een visual novel zonder enige vorm van gameplay. Dat betekent dat het net speelt als een film. Daarbij moet vermeld worden dat nu slechts seizoen één uit is en dat er twee gepland staan. Wanneer het volgende seizoen verschijnt, is onbekend. Ghostpia Season One is in de Nintendo eShop te koop voor €19,99. Een trailer om de release te vieren is hieronder te bekijken.

Het verhaal volgt Sayako en Yoru. In een door sneeuw geïsoleerd dorp, waar geesten ’s nachts de straten vullen. De bewoners noemen zichzelf geesten, maar zijn eigenlijk onsterfelijk en kunnen niet dood en hebben daarom de naam gekozen. Het dorp is een utopia voor geesten, maar is dat echt waar? Sayako wil graag terug naar haar geboorteplaats en samen met Yoru trotseren ze de eindeloze witte vlakte, waar nooit eerder iemand is geweest.