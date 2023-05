Warhammer 40K: Boltgun krijgt een launch-trailer

De game is sinds vandaag verkrijgbaar.

Focus Entertainment heeft op hun Youtube-kanaal de launch-trailer gepost van Warhammer 40K: Boltgun. De boomer-shooter is vanaf vandaag verkrijgbaar in de eShop. Bekijk de trailer hier, maar wees gewaarschuwd: het gaat er bloederig aan toe.

Boltgun is dus een over-the-top-shooter met retro-graphics. Het heeft zich vooral laten inspireren door shooters uit de jaren ’90. Het speelt zich af in het Warhammer 40K-universum, en omdat acteur Rahul Kohli zo’n groot fan van dat universum is, mocht hij het hoofdpersonage inspreken. Ben je geïntrigeerd na het zien van de trailer? Afgelopen week is er uitgebreide gameplay-footage getoond van de game.

Heb jij zin om ruimte-orks af te knallen in Warhammer 40K: Boltgun? Laat het ons weten in de comments.