The Super Mario Bros. Movie is derde grootste animatiefilm-succes ooit

Alleen Frozen en Frozen II wisten meer geld in het laatje te brengen!

Met de komst van The Super Mario Bros. Movie in de bioscopen lijkt de film meerdere records te verbreken. Zo werden er in Nederland al ruim 1 miljoen bezoekers verwelkomt en is het de meest succesvolle animatiefilm in Nederland. Echter begint de film ook wereldwijd aardig in te lopen op andere animatiefilm-successen. Op dit moment staan Frozen en Frozen II nog fier bovenaan. De film Minions was al ruim een week geleden ingehaald, maar The Incredibles moest er nu ook aan geloven. Inmiddels heeft de Mario Movie ruim $1.248 miljard opgebracht. Daardoor staat de film op plek drie in de lijst met meest succesvolle animatiefilms ooit. Een knappe prestatie voor de bekende loodgieter.

De komende tijd zal de film op jacht gaan om de plek van Frozen ($1.284 miljard) en uiteindelijk die van Frozen II ($1.45 miljard) over te nemen. Verwacht jij dat de Mario Movie dat gaat halen? Ben je al naar de film geweest? Laat het ons weten in de reacties!