Samba de Amigo: Party Central verschijnt eind augustus op de Nintendo Switch

Vanaf 29 augustus kunnen we aan de slag met dit partyspel!

Het heeft een paar maanden mogen duren, maar vandaag heeft SEGA eindelijk de releasedatum van Samba de Amigo: Party Central aangekondigd. Het partyspel zal namelijk vanaf 29 augustus te spelen zijn op Nintendo’s hybride console. Daarbij is er ook bekendgemaakt dat de game een Digital Deluxe Edition zal krijgen, welke verschillende DLC met zich meebrengt. Zo moet je denken extra liedjes van bijvoorbeeld Sonic en speciale outfits. Bovendien is het spel nu in de Nintendo eShop te vinden en daardoor weten we dat de standaard versie van deze titel voor een bedrag van €39,99 over de digitale toonbank gaat, al is deze ook fysiek verkrijgbaar. Voor de Digital Deluxe Edition zal je 10 euro meer neer moeten leggen. Om Samba de Amigo: Party Central te downloaden heb je 1,1 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In het partyspel Samba de Amigo: Party Central maak je gebruik van de bewegingsbesturing van jouw Joy-Con. Het spel lijkt erg op games die je in arcadehallen kunt spelen, aangezien je op de maat van de muziek bepaalde combinaties moet maken. Uiteraard kun je lekker in je eentje dansen, maar kun je ook samen een liefdesdans doen in de modus Love Checker. Uiteraard doe je dit stijlvol met bijpassende outfits die je jouw personages kunt geven. Als laatste is het mogelijk om het online tegen andere spelers op te nemen in World Party. Gaat het jou lukken om de beste danser te worden en jouw tegenstanders te verslaan?