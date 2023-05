[Review] LEGO 2K Drive – Een game waar het mee klikt

Een wel heel bijzondere racegame.

Wat krijg je als je Forza Horizon combineert met Sonic & SEGA All-Stars Racing: Transformed, hier een vleugje Diddy Kong Racing bij doet en zelfs een beetje Carmageddon? Inderdaad, LEGO 2K Drive is een bijzondere combinatie. Maar wel een hele fijne! Op een paar kleinigheden na.

Welkom in Steenlandië

LEGO 2K Drive is een openwereldracegame, zoals Forza Horizon of Burnout Paradise. Nou ja, een soort van openwereldracegame. Steenlandië (of Bricklandia voor spelers zoals ik die hun Switch op Engels hebben staan) is verdeeld in meerdere, kleine sectoren. En hoewel het jammer is dat je niet van punt A naar punt B reist, is het wel prettig dat het overzicht zo bewaard wordt. Er valt immers meer dan genoeg te doen in dit land.

Rijd door het land en je ontdekt races, minigames en andere uitdagingen die nodig zijn om verder te komen in de campagne. Heb je altijd al zoals in Carmageddon LEGO-zombies omver willen rijden? Het kan hier. Door races te winnen, verdien je vlaggen die nodig zijn om in het kampioenschap te mogen racen. Daarnaast verdien je geld om nieuwe steentjes te kopen voor jouw eigen bouwwerken (hierover later meer). LEGO 2K Drive is dan ook een droom voor elke LEGO-liefhebber.

Door vlaggen te winnen, kom je steeds verder.

Ter land, ter zee en… nog een keer ter land

Eén van de leukere aspecten van de races is dat jouw voertuig tijdens het racen transformeert. Rijd je op de weg, dan race je in jouw sportauto. Maar zodra je in het water belandt, verandert jouw voertuig in een boot, inclusief het geklikkerklak van LEGO-steentjes die in elkaar klikken. Kom je vervolgens op een zandweggetje, dan verandert jouw voertuig in een off-road-auto. Het lijkt een gemiste kans door vliegtuigen weg te laten, maar door het spel heen krijg je genoeg mogelijkheden om ook het luchtruim te betreden.

Nu klinkt het waarschijnlijk alsof dit spel zeer hectisch kan worden… Nou, dat klopt. Als je tijdens een race constant transformeert, terwijl racers om je heen ontploffen, er raketten op je af worden gestuurd en je ook nog moet driften om goed door bochten te komen, dan snap je dat het er hectisch aan toegaat. Soms iets té, maar dit is ook de fun. Laat je ook niet afschrikken door de ‘kindvriendelijke’ uitstraling van dit spel. Er is meer dan genoeg uitdaging, ook voor oudere spelers. Probeer immers je hoofd er maar bij te houden om jouw boost goed te gebruiken, terwijl je jouw gesloopte auto ook probeert te redden door dwars door andere LEGO-bouwwerken te racen. Het is chaotisch.

Races switchen makkelijk tussen land en water.

Single- én Multiplayer

Op het eerste gezicht lijkt LEGO 2K Drive een standaard kartracer, maar deze game heeft veel meer onder de motorkap. De openwereld is namelijk echt open en er valt meer dan genoeg te doen. Je racet zelf naar jouw volgende uitdaging, die je na een korte tijd ook zelf kunt kiezen. Oké, het navigatiesysteem werkt niet optimaal, maar je ragt gewoon dwars door alles heen. Dat is toch veel leuker. Door races te winnen, krijg je XP waarmee je levels stijgt, zodat er nog meer uitdagingen verschijnen. De singleplayer-campagne zit boordevol content, maar dan komt het leukste gedeelte…

…de hele campagne is met een vriend of vriendin te spelen. Deze LEGO-racegame heeft co-op! Helaas verdient de tweede speler zelf geen progressie, maar samen door de campagne spelen is niet alleen superleuk, het is ook heel handig. Het maakt namelijk niet uit wie van jullie de race wint, je krijgt sowieso de prijzen. En samen op ontdekkingstocht gaan, levert ook razendsnel XP en geld op. Best handig.

De humor in het verhaal varieert van gniffelend tot dijenkletsend.

I like Big Butte and I cannot lie

En het is het sowieso waard om door de campagne te spelen, of je dit nu alleen of samen doet. De LEGO-games en -films staan bekend om hun humor en dat is ook hier terug te vinden. De humor varieert van woordgrapjes (de presentator heet Parker Car) tot slapstick. In sommige gevallen kan de humor zelfs wat donker worden. Maar één ding is het zeker: superflauw. En ik houd daarvan.

Whahaha Big Butte…

Word een Bouwmeester

Uiteraard draait het bij LEGO om het bouwen van je eigen racevoertuigen en daar pakt LEGO 2K Drive heel goed uit. Bouw je eigen sportauto, off-road-wagen en boot, en gebruik die in de game. Ook online! Hoewel jouw voertuig wel eerst even gekeurd moet worden door 2K zelf om te voorkomen dat er… eh, “ongepaste” voertuigen op de weg verschijnen. En hoewel het niet direct mogelijk is om jouw bouwwerken te delen met anderen, heeft 2K aangegeven dit in een update later wel toe te voegen

Het bouwen van je eigen voertuigen is superuitgebreid. Er staan talloze steentjes voor je klaar om te gebruiken en je kunt er meer kopen met het geld wat je verdient door te racen. Let er wel goed op dat deze game ook microtransacties bevat om eerder aan steentjes te komen! Maar gelukkig is alles te verdienen door het spel te spelen. Zelf vond ik de aanwezigheid van microtransacties niet storend – ze worden niet in je gezicht gedrukt – maar ouders willen dit misschien wel in de gaten houden.

Ik heb m’n roeping gemist als auto-ontwerper…

Technisch laat het wat ‘steentjes’ vallen

Helaas glimmen niet alle steentjes even mooi in LEGO 2K Drive. Vooral in de splitscreen-modus hadden we behoorlijk wat last van frameratedrops. In de singleplayer-modus lijkt dit een heel stuk minder. Daarnaast zijn de laadtijden eigenlijk net te lang om niet irritant te vinden. Vooral als je net een race hebt verloren en je wil die opnieuw proberen; er ontbreekt namelijk een retry-functie. Zo word je geconfronteerd met je verlies, laadscherm, terug in de wereld om de race weer te accepteren, laadscherm en dan pas racen. Het haalt je behoorlijk uit de flow.

Nu is de chaotische gameplay één van de leukste eigenschappen van deze game, maar het komt ook met nadelen. Te veel hectiek heeft namelijk ook weer invloed op de framerate. Daarnaast heeft de camera het nog weleens moeilijk als een andere auto dicht achter je zit, waardoor je je eigen auto niet ziet.

Je zou het niet zeggen, maar ik rijd hier in een McLaren…

Conclusie

LEGO 2K Drive is een topper van een racegame, maar komt helaas niet zonder gebreken. Technisch verdient deze game geen schoonheidsprijs en het feit dat er microtransacties gedaan kunnen worden, zal voor velen een dealbreaker zijn. Maar dat die niet nodig zijn om van de game te genieten, maakt een hoop goed. Combineer dit met de chaotische gameplay, multiplayer-functies en de flauwe humor, en je hebt een winnende combo. Ik hoop dan ook ontzettend dat dit een hele franchise gaat worden.

+ Enorm veel content

+ Chaotisch en flauw

+ De campagne is in co-op te spelen

+ Prima te doen zonder microtransacties – Microtransacties zijn alleen wel aanwezig

– Technisch ver van perfect

DN-score 8,0