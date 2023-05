Nieuwe video toont Mario + Rabbids: Sparks of Hope-DLC

The Last Spark Hunter is het tweede DLC-pakket van de game.

Ubisoft heeft op Twitter een teaser gepost van The Last Spark Hunter. Dit is het tweede DLC-pakket voor Mario + Rabbids: Sparks of Hope:

Mario + Rabbids: Sparks of Hope is een turn-based-strategiespel waarin Mario en zijn vrienden samen met de Rabbids van Ubisoft tegen het kwaad vechten. Toen dit tweede deel uit de serie uitkwam in oktober van 2022, werd bekendgemaakt dat de game 3 DLC-pakketten zou krijgen. De eerste – Tower of Doooom – is in maart van dit jaar uitgekomen.

Wanneer we met The Last Spark Hunter aan de slag kunnen, is op dit moment nog onbekend. Het lijkt uit de trailer inΒ ieder geval wel duidelijk dat we naar de Melodic Gardens gaan. Over het derde DLC-pakket is op dit moment ook nog weinig bekend. Maar we weten wel dat we dan eindelijk Rayman gaan ontmoeten in dit vreemde universum.

Heb jij de Tower of Doooom-DLC al uitgespeeld en kijk jij reikhalzend uit naar The Last Spark Hunter? Laat het ons weten in de comments.