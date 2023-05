AEW: Fight Forever komt uit in juni

Kenny Omega vertelt trots wanneer we de game kunnen spelen.

All Elite Wrestling heeft aangekondigd dat hun langverwachte worstelgame AEW: Fight Forever uit moet komen op 29 juni dit jaar. De game wordt ontwikkeld door onder ander Yuke’s; een ontwikkelaar met een lange geschiedenis in de wereld van worstelgames. Bekijk de aankondiging hier:

Als jarenlange studio achter de Smackdown vs. Raw- en WWE 2K-games is Yuke’s geen onbekende als het aankomt op worstelspellen. Helaas vond de studio dat ze te weinig vrijheid kregen van de WWE (de grootste showworstelorganisatie ter wereld), wat resulteerde in een scheiding tussen de twee partijen. Ironisch gezien is Yuke’s uitgekomen bij AEW om hun debuutgame te ontwikkelen. All Elite Wrestling is een relatief jonge speler, maar wist snel de grootste concurrent van de WWE te worden.

Met sterren als Kenny Omega, Bryan Danielson, MJF en zelfs iconen als Sting en Chris Jericho is AEW binnen mum van tijd gegroeid tot een serieuze worstelshow. Fans kijken dan ook al sinds november 2020 uit naar een AEW-game, toen de titel officieel werd aangekondigd. AEW: Fight Forever wordt geregisseerd door Hideyuki Iwashita; regisseur van de legendarische WWF No Mercy op de Nintendo 64.

Kijk jij ernaar uit om je tegenstanders te piledriven, supplexen en clotheslinen? Ja, de namen van de moves zijn even bijzonder als de sport zelf. Laat ons weten wie jouw favoriete worstelaar is in de comments. En check vooral even of die in de game zit. En bekijk gelijk nog even de gameplay-trailer hier: