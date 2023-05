Tears of the Kingdom was “klaar” tijdens uitstel in maart 2022

Al af maar voor Nintendo nog niet goed genoeg.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ligt sinds begin deze maand dan eindelijk in de winkels, al was de planning aanvankelijk om de game al eerder uit te brengen. In maart 2022 maakte Nintendo bekend dat The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom was uitgesteld naar ergens in 2023. Toch was de game op dat moment al zo goed als af, vanwaar dan toch het uitstel van ruim een jaar?

Er is bewust voor gekozen om de game pas later uit te brengen, zodat de ontwikkelaars genoeg tijd hadden om het spel tot in de puntjes te verfijnen. Producer Aonuma sprak over onder andere het uitstel van de game tegen Washington Post. Vertaald zei hij daarover het volgende: “We wilden er zeker van zijn dat alles in de game voor 100% aan onze standaarden zou gaan voldoen.” Het uitstel is dus bewust gedaan om de game zo perfect mogelijk te maken. En met succes, Nintendo is er in geslaagd om The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nagenoeg vrij van bugs en glitches uit te brengen.

Verder liet Aonuma weten dat de trailer die in de Nintendo Direct van februari werd getoond, niet het enthousiastme wist op te wekken waarop men had gehoopt. Uiteindelijk is dat echter allemaal goedgekomen. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom is lovend ontvangen en doet het qua verkopen ook enorm goed.