Ontwikkelaar Brace Yourself Games ontslaat bijna helft aan personeel

In een statement aan PC Gamer heeft Brace Yourself Games bekend gemaakt bijna 50% van het personeelsbestand te ontslaan. De ontslagenronde moet geen effect hebben op de ontwikkeling van Rift of the Necrodancer.

Een tweet van socialmedia-manager en gameproducent Crystal Savin werd opgepikt door de media, wat PC Gamer heeft doen besluiten te vragen om een statement van Brace Yourself.

With a (very) heavy heart, I am announcing that I was recently impacted by a 50% cut in workforce at my studio after only being at the company for 4 months. I am actively seeking employment opportunities in the game development, esports, and influencer spaces. RTs appreciated🙏 pic.twitter.com/CRFNuPdwPt

Hoewel het niet duidelijk is om hoeveel werknemers er daadwerkelijk op straat komen te staan, merkt PC Gamer op dat het personeelsbestand op het moment uit ruim 40 personen bestaat.

Yesterday, senior management at Brace Yourself Games made the incredibly difficult decision to lay off a portion of the company’s staff. This decision was not made lightly, as we deeply value our talented and dedicated employees. […] As part of our commitment to our employees, we are providing severance packages and support services to assist those impacted by this decision. We are also working to address the impact on our remaining team members and to ensure that we continue to meet the needs of our players.

Brace Yourself Games in een statement richting PC Gamer.