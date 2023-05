Everdream Valley verschijnt volgende maand op de Nintendo Switch

Over een maand kunnen we eindelijk op zomervakantie gaan!

Begin dit jaar werd er door ontwikkelaar Mooneaters en uitgever VARSAV Game Studios bekendgemaakt dat Everdream Valley naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Helaas hadden we toen nog geen releasedatum, maar deze hebben we nu wel! Hoewel het spel 30 mei al te spelen is op PlayStation en PC zullen we op de Switch-versie iets langer moeten wachten. De game komt namelijk ergens volgende maand uit op de Nintendo Switch. Op de prijs en bestandsgrootte van deze titel zullen we nog wel even moeten wachten, maar gelukkig kunnen we de gloednieuwe trailer wel alvast bekijken.

In Everdream Valley kun je eindelijk genieten van de zomervakantie! Tijdens deze vakantie ga je gezellig naar de boerderij van jouw opa, waardoor je lekker twee maandjes weg bent van je ouders. Terwijl je bij jouw opa bent is er genoeg te doen, want je mag namelijk al zijn dieren verzorgen en zelf jouw eigen gewassen verbouwen. Als je even zin hebt in iets anders kan dat natuurlijk ook. Want in het spel kun je onder andere ook een boomhut bouwen, vissen vangen en foto’s maken. Dit hoef je trouwens niet allemaal alleen te doen want je lieve hondje is er om jou te helpen. Gaat dit de allerleukste zomer ooit worden?