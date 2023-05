Uitgebreide gameplay getoond van Warhammer 40K: Boltgun

De retro-shooter moet volgende week uitkomen.

Focus Entertainment heeft op hun Youtube-kanaal een nieuwe video gepost van Warhammer 40K: Botlgun. Er wordt in totaal zo’n 7 minuten gameplay getoond van de bloederige boomershooter. Check de trailer hier, maar wees gewaarschuwd: het gaat er grof aan toe.

Warhammer 40K: Boltgun is een singleplayer-shooter die zich, zoals de naam al zegt, afspeelt in het populaire Warhammer 40K-universum. Hoewel de game er uitziet alsof het op de Build Engine is gebouwd, zoals Ion Fury, gaat het om een Unreal Engine-game.

Het spel moet zich een aantal jaar na de gebeurtenissen van Warhammer 40K: Space Marine afspelen. De speler kruipt in de rol van ruimtemarinier Malum Caedo, die wordt ingesproken door Rahul Kohli (iZombie, The Fall of the House of Usher). De acteur is groot fan van het universum waarin Warhammer 40K zich afspeelt.

Warhammer 40K: Boltgun staat gepland voor een release op 23 mei. Lijkt deze game jou wat? Laat het weten in de comments.