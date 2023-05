Nintendo promoot game via muziek

Je kunt een mooie versie op de kop tikken.

Het gebeurt niet vaak dat Nintendo zelf een soundtrack deelt om een game aan te prijzen. Master Detective Archives: Rain Code – Noise of Neon krijgt de eer!

Componist van Rain Code is

Masafumi Takada is geen onbekende bij Nintendo. Hij heeft namelijk ook meegewerkt aan arrangementen voor de afgelopen drie Super Smash Bros-games. Daarnaast is zijn werk ook te horen in de Danganronpa-games. Takada werkt veel samen met gitarist Jun Fukuda, zo ook aan Rain Code – Noise of Neon.

Nintendo Nederland heeft op hun YouTubekanaal een aantal soundtracks gedeeld uit de game. Er komt namelijk een speciale (digitale) editie uit en een fysieke versie. Een pre-order plaatsen voor één van deze versies kan hier. Ga jij de game aanschaffen en wat vind jij van de soundtrack?