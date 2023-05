[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 21

Elke week zetten we een aantal aankomende releases voor je in de schijnwerpers!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar uit die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Farming Simulator 23: Nintendo Switch™ Edition

Prijs in de Nintendo eShop: €44,99

In Farming Simulator 23: Nintendo Switch™ Edition laat je niet alleen jouw gewassen groeien, maar ook jouw landbouwimperium. In het simulatiespel kruip je in de huid van een moderne boer die ontzettend veel voertuigen gebruikt. Zo kun je onder andere tractors, oogstmachines en veldsproeiers besturen. Bovendien kun je boerderijdieren verzorgen, bomen kappen en nieuwe gameplay mogelijkheden ontdekken. Gaat het jou lukken om als boer de taken op een goede manier uit te voeren?

Puzzle Bobble Everybubble!

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

In Puzzle Bobble Everybubble! volg je het verhaal van Bub, Bob, Peb en Pab. Deze vier personages reizen af naar Rainbow Island waar de mysterieuze Miniroon woont. Op een dag begint Miniroon plotseling ballen te blazen waardoor het hele eiland bedekt wordt, wat natuurlijk voor problemen zorgt. Nu is het aan jou de taak om tijdens dit avontuur uitdagende, maar leuke levels op te lossen en het eiland te redden.

Fitness Circuit

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99

In Fitness Circuit staat, zoals je eigenlijk al kunt verwachten, het bewegen van jouw lichaam centraal. Dit doe je door uit maar liefst 45 verschillende fitnessoefeningen te kiezen, maar schrik hier vooral niet van. Het sportspel laat je namelijk beginnen om drie keer per week voor 10 minuten per keer even te sporten. Daardoor zou het voor bijna iedereen wel haalbaar moeten zijn. Mocht het toch teveel voor je zijn kun je altijd nog jouw eigen workouts samenstellen en als het te makkelijk voor je is kun je het niveau aardig omhoog bijstellen. Kortom, Fitness Circuit belooft dé workout game voor iedereen te zijn, maar dan in een leuk jasje.

Wat verder verschijnt in de week van 22 tot en met 28 mei: