Deckbuilding RPG Soulvars eindelijk release datum

Klassieke JRPG in een modern jasje

In augustus vorig jaar kregen we de aankondiging voor Solvars, een deckbuilding RPG met een klassieke pixel art stijl. Destijds was er geen releasedate bekend, maar daar is nu verandering in. Dankzij Shueisha Games en Ginolab hebben we nu 27 juni als datum. Om dit nieuws extra de vieren is er ook een korte trailer uitgekomen die je hieronder kunt bekijken.

Soulvars is een moderne kijk op klassieke JRPGs. In het spel volg je de opkomst van de Dominators die duidelijke consequenties van technologie voor de mensheid betekenen. Daarom zijn er nu elite units genaamd Soulbearers die constant worden ingezet om aanvallen te onderscheppen. Het spel maakt gebruik van deckbuilding combat, maar ook van goeie teambuilding. Elke enemy is een puzzel om te kijken welk team je er het beste tegenover kan zetten. Daarnaast beloofd Soulvars een goed verhaal. Wat denk jij? Een spel om in de gaten te houden?