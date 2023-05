Wizard of Legend 2 aangekondigd

Stof je tovenaarshoed maar af.

Dungeon Crawler Wizard of Legend 2 is onderweg naar de Nintendo Switch. Dat hebben uitgever Humble Games en ontwikkelaar Dead Mage bekendgemaakt. Het spel zal te koop zijn via de Nintendo eShop, alleen is er nog geen releasedatum bekend. Om de aankondiging te vieren is er een nieuwe trailer uitgebracht. De video kan je hieronder bekijken.

In Wizard of Legend 2 speel je met een wizard die controle heeft over de aspecten vuur, water, aarde, bliksem en lucht. Je gebruikt de kracht van bekende en nieuwe Arcana-aanvallen en slingert vurige projectielen en donderende stormen op je vijanden af. Door het rogue-lite progressie systeem speel je steeds meer nieuwe krachten vrij en voelt iedere sessie uniek aan. Experimenteer met alle verschillende combinaties van spreuken en ontdek nieuwe magische aanvallen waarmee je je steeds verder door dungeons heen vecht.

Welk element zou jij gebruiken als je een tovenaar was?

