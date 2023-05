Pokémon HOME-ondersteuning voor Scarlet & Violet verschijnt 24 mei

Het lange wachten is bijna voorbij…

Gisteren lieten we al weten dat er voor volgende week een update gepland staat voor Pokémon Scarlet & Violet. Die zal voornamelijk voor competitieve fixes zijn. Echter heeft Pokémon nu ook bekendgemaakt dat de langverwachte Pokémon HOME-ondersteuning eraan komt. Dit komt tegelijk met de 3.0.0 update. Per 24 mei kunnen spelers Scarlet en Violet met HOME verbinden. Op die manier kan je Pokémon van de ene naar de andere game overzetten. Als bonus daarvoor ontvangen spelers die HOME met Scarlet en/of Violet linken, de starters Sprigatito, Fuecoco en Quaxly met hun Hidden Abilities. Je kan ze via de mobiele app van Pokémon HOME via Mystery Gift claimen.

En dat is niet alles. Vanaf 24 mei zal het ook mogelijk zijn om Gimmighoul (Roaming Form) over te zetten vanuit Pokémon GO. Wanneer je hem dan in Pokémon HOME hebt, kan je hem naar Scarlet of Violet overzetten. Voor nu is dat de enige methode om zelf aan die versie van Gimmighoul in Scarlet en Violet te komen.

Daarnaast worden er nieuwe functies aan de Nintendo Switch-versie van Pokémon HOME toegevoegd. Zo kunnen Pokémon HOME Points, die je verdient met Pokémon in HOME plaatsen, omgezet worden in League Points voor Scarlet en Violet. Ook kan je meer informatie over de Pokémon zelf zien, zoals in welke game ze allemaal zijn geweest. Als laatste is het mogelijk om Pokémon nieuwe moves te leren voor je ze in een game overplaatst. Dit gaat om moves van Pokémon Sword & Shield, Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl (niet alle moves zijn mogelijk), Pokémon Legends: Arceus en Pokémon Scarlet & Violet.