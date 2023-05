Nintendo overwoog om Super Smash Bros Melee naar de Wii te porten

"Ze hadden de 26 vechters van Melee misschien volledig onaangeraakt en opnieuw uitgebracht voor de Wii"

Super Smash Bros Brawl is misschien niet de meest geliefde game in de serie. Veel competitieve fans hadden moeite met de zogenaamde tripping mechanic in de game. Ook vond men Metaknight nogal overpowered. Toch is het een game waar veel Nintendo fans, waaronder ondergetekende, veel positieve herinneringen aan hebben. En toch was de komst van Super Smash Bros. Brawl niet altijd een zekerheid. Het was al bekend door een pre-E3 persconferentie uit 2005 dat Sakurai oorspronkelijk niet wist dat Nintendo van plan was om een nieuwe Smash te maken voor de Wii.

Iwata ontmoete Sakurai kort na deze persconferentie, waarna de twee overeen kwamen om een nieuwe Smash te ontwikkelen. Sakurai heeft vandaag onthuld dat Nintendo een regelrechte port van Melee overwoog voor de Wii. Deze was er gekomen als Sakurai het aanbod had afgewezen. Dit heeft de geliefde game-regisseur bekendgemaakt in een nieuwe video op zijn YouTube-kanaal. Deze video kun onder dit artikel bekijken.

Hieronder lees wat Sakurai precies over de situatie had te zeggen:

“Ik was al als freelancer begonnen en als ik het aanbod had afgewezen dan hadden ze de 26 vechters van Super Smash Bros. Melee niet aangeraakt en hadden ze de hele game simpelweg opnieuw uitgebracht zoals die was voor de Wii. Dat is wat Iwata me ooit vertelde” Masahiro Sakurai

Wat vind jij van dit nieuws? Hoe denk jij dat de Super Smash Bros franchise eruit had gezien als Brawl nooit was verschenen? Laat het ons vooral weten in de reacties!