Mortal Kombat 1 DLC karakterrooster mogelijk gelekt

Fatalities uitdelen met Homelander, Peacemaker en Omni-Man?

Zoals je eerder vandaag al hebt kunnen lezen is Mortal Kombat 1 officieel aangekondigd en krijgt deze reboot van de franchise ook een Switch versie. Het is dus nu alleen nog even afwachten met welke karakters in de game we kunnen knokken. Nu lijkt het erop dat Amazon Italy een deel van het DLC rooster heeft uitgelekt.

Het zal ergens misschien geen toeval zijn dat de lek uitgerekend van Amazon komt, twee van deze zes DLC karakters zijn namelijk afkomstig van Amazon’s twee meest succesvolle superheldenseries. Het gaat hierbij om Homelander van The Boys en Omni-Man van Invincible. Naast deze twee kwaadaardige Superman klonen lijkt ook DC’s Peacemaker zich bij de gewelddadige cast te gaan voegen. De nieuwe Mortal Kombat wordt dus een interessante game om in de gaten te houden voor fans van (gewelddadige) superhelden series.

Gelukkig worden er voor mensen die wat minder houden van mannen in spandex pakken ook nog genoeg oude welbekende Mortal Kombat namen aan het knokspel toegevoegd. Zo maken ook Quan Chi, Ermac en Takeda deel uit van het eerste DLC pakket. Buiten normale speelbare karakters zal deze nieuwe Mortal Kombat ook zogenaamde Kameo fighters toevoegen. Deze vechters zijn apart te selecteren buiten het normale rooster en ondersteunen de normale karakters tijdens gevechten. Onder de kameo fighters vallen:

Tremor

Johnny Cage

Khameleon

Mavado

Ferra

Tot slot zal deze DLC ook nog een skin van de bekende actiefilm acteur John Claud van Damme bevatten.

Heb jij door deze Mortal Kombat 1 lek meer zin gekregen in deze reboot van de serie? Laat het ons vooral weten in de reacties!