Mortal Kombat 1 aangekondigd, komt ook naar Switch

NetherRealm en Ed Boon, legendarische regisseur van de Mortal Kombat-reeks, hebben samen Mortal Kombat 1 aangekondigd. De game moet een reboot worden van de serie, staat gepland voor september dit jaar én hij komt naar de Nintendo Switch. De trailer is op Twitter te bekijken, maar pas op: het gaat er nogal bloederig aan toe:

Hoewel uit de trailer niet duidelijk werd naar welke consoles de reboot komt, duurde het niet lang voordat NetherRealm met verduidelijking kwam:

De game komt in 3 smaken, waarvan Switch-gamers hun tanden in de eerste 2 kunnen zetten. De Standard Edition, waarbij je ook Shang-Tsung krijgt als pre-order-character, en de Premium Edition. Die laatste laat je de game een week eerder spelen en je krijgt een week eerder toegang tot de DLC. Daarnaast krijg je toegang tot de Kombat Pack waar in ieder geval 6 nieuwe personages inzitten. Ook krijgen spelers 1250 kristallen om in de game te spenderen en een skin voor Johnny Cage in de vorm van… Jean-Claude van Damme.

De Kollector’s Edition inclusief heen beeldje van Liu Kang komt helaas niet naar de Switch en zal alleen verkrijgbaar zijn op de Xbox Series X en PlayStation 5.