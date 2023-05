Derde Big Run aangekondigd voor Splatoon 3

Baars-reservoir wordt aangevallen van 10 tot 12 juni!

Over een maand is het weer tijd voor een nieuwe Big Run! In dit speciale evenement voor Splatoon 3 kun je weer Salmon Run spelen op een stage die normaliter wordt gebruikt voor reguliere spel modi als Turf Wars en Splatzones. Tevens is het mogelijk om een grote baas tegen te komen tijdens een Big Run. Ook kun je tijdens deze Big Run het dubbele aantal visschubben verdienen. Deze derde Big Run wordt gespeeld op de stage Baars-reservoir en vind plaats van 10 juni 01:00 uur tot 12 juni 01:00 uur s”nachts. Dat heeft Nintendo zojuist in een tweet bevestigd, die je hieronder kunt bekijken:

De Salmonieten staan klaar om het Baarsreservoir te veroveren in de volgende Big Run in #Splatoon3, die plaatsvindt van 10 tot 12 juni. Vanaf dit event krijgen deelnemers het dubbele aantal visschubben! pic.twitter.com/PJnwpXmk6e — Nintendo Nederland (@NintendoNL) May 19, 2023

Net als bij voorgaande Big Runs wordt jouw hoogst behaalde score van viseieren bewaard. Na afloop van de Big Run worden jouw prestaties vergeleken met die van de rest van de wereld. Zo maak jij misschien kans op een brons, silver of goud beeldje.

Ga jij meedoen aan deze derde Big Run? Of speel jij liever één van de traditionele spel-modi? Laat het ons vooral weten in de reacties!