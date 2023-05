Zelda: Tears of the Kingdom-sleutelhanger exclusief verkrijgbaar via My Nintendo

En hij gloeit nog in het donker ook!

Ben jij inmiddels ook volop aan het genieten van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom op Nintendo’s hybride console? Of nog niet maar ben je wel groot Zelda-fan? Dan kun je via My Nintendo nu iets erg tofs bestellen met jouw verzamelde punten! Momenteel is er namelijk een sleutelhanger van het spel exclusief verkrijgbaar in de My Nintendo Store.

De sleutelhanger zie je hieronder afgebeeld en is gemaakt van metaal. Ongetwijfeld herken je in deze bijzondere sleutelhanger een patroon uit in the Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Extra leuk aan deze sleutelhanger is dat deze in het donker gaat gloeien. De sleutelhanger is exclusief verkrijgbaar in de My Nintendo Store. Je kunt deze voor 600 platinapunten bestellen. Hou er bij het bestellen wel rekening mee dat je de verzendkosten moet betalen.

Ga jij deze bijzondere sleutelhanger bestellen? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!