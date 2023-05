The Smurfs 2: The Prisoner of the Green Stone aangekondigd

Het vervolg op Mission Vileaf staat gepland voor later dit jaar.

Uitgever Microids heeft via een persbericht laten weten dat ontwikkelaar Osome Studios werkt aan een nieuwe Smurfen-game. The Smurfs 2: The Prisoner of the Green Stone staat gepland voor een release in het vierde kwartaal van dit jaar.

The Smurfs 2: The Prisoner of the Green Stone is het vervolg op The Smurfs: Mision Vileaf uit 2021. In dit nieuwe deel vindt Knutselsmurf het mysterieuze SmurfoMix uit, maar hij mist een ingrediënt: de groene steen uit de titel. Hij probeert de steen te stelen van Gargamel, maar dit loopt uiteraard fout. Stukken steen verspreiden zich over het land en het is aan hem en Klungel, Brilsmurf en Smurfstorm om de stukken terug te halen en het kwaad wat uit de steen kwam te verslaan.

